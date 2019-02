Volksbegehren bringt neue Leser in der Bücherei

Den Antrag des Bund Naturschutz, in der Gemeindebücherei in Mainstockheim eine regelmäßige Umweltsprechstunde einzurichten, genehmigten die Räte am Donnerstagabend ohne Gegenstimmen. Dazu kommt, dass Besucher der Sprechstunde auch Interesse an der Bücherei finden könnten. Das zeigte das Volksbegehren "Rettet die Bienen", das in Mainstockheim mit einer Beteiligung von über 22 Prozent der Wahlberechtigten sehr erfolgreich lief. Die Einschreibung war teilweise auch in den Räumen der Bücherei möglich und brachte über 20 neue Leser und gleichzeitig viele Bücherspenden.

Die letzte Urnenröhre im neuen Friedhof wird kommenden Woche belegt. Die Räte beschlossen eine Erweiterung um 12 bis 15 weiteren Röhren.

Die Parksituation rund um Schule und Kindergarten ist weiter in der Diskussion. Nun kommen dort auch noch die Baustellen von Kindergartenerweiterung und Schulsanierung hinzu, so dass um eine vernünftige Regelung weiter gerungen wird. Allerdings waren sich die Räte auch einig, dass alle eine Lösung fordern, sich dann aber kaum einer daran hält. Gibt es dann auch noch eine Geldbuße, "ist das Geschrei groß".

Tempo 30 für Lastwagen in der Hauptstraße, wie von einem Bürger angeregt und woanders wohl schon eingerichtet, wäre sicher schön. Doch sieht die zuständige Straßenbehörde nach wie vor kein auffälliges Verkehrsaufkommen in diesem Bereich und damit auch keine Begründung.