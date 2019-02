Volksbegehren: So haben die Gemeinden im Landkreis abgestimmt

Gut zwei Prozent unter dem Landesdurchschnitt von 18,4 Prozent ist der Landkreis Kitzingen bei dem Volksbegehren Artenvielfalt, auch bekannt unter dem Namen "Rettet die Bienen", geblieben: 16,3 Prozent der Berechtigten haben in den 31 Gemeinden für das Volksbegehren unterschrieben. Damit liegt der Landkreis auch unter dem Durchschnitt Unterfrankens von 17,7 Prozent .

Dabei fällt die Beteiligungen in den einzelnen Gemeinden sehr unterschiedlich aus. Das Spitzentrio bilden Mainbernheim (22,6 Prozent) vor Mainstockheim (22,3 Prozent) und Buchbrunn (22,2 Prozent). Interessantes Detail: Diese drei Gemeinden haben keine Ortsteile, die Listen in den Rathäusern waren für die Bürger also jeweils fußläufig zu erreichen. Allerdings war das auch in Großlangheim der Fall, dort unterschrieben aber trotzdem nur 12,2 Prozent der Berechtigten.

Heimatort von Alois Kraus schafft nur 7,7 Prozent

Die insgesamt notwendige Zehn-Prozent-Marke knackte nur ein einziger Ort im Landkreis nicht: Biebelried kommt gerade mal auf eine Beteiligung von 7,7 Prozent an dem Volksbegehren. Der Heimatort von Alois Kraus, stellvertretender Bezirkspräsident des Bauernverbandes (BBV) und BBV-Kreisobmann, folgte also anscheinend eher den Argumenten der Kritiker des Volksbegehrens. Der BBV ist der Meinung, dass die konventionelle Landwirtschaft zum Alleinschuldigen für das Artensterben gemacht werde.

Die zehn Prozent nur ganz knapp erreichten Nordheim (10,1 Prozent), Rüdenhausen (10,3 Prozent) und Wiesenbronn (10,6 Prozent). Die Beteiligung in Kitzingen spiegelt dagegen fast exakt das Ergebnis des gesamten Landkreises wieder: 16,3 Prozent der Berechtigten trugen sich in der Großen Kreisstadt für das Volksbegehren ein.