Volkacher Wahlforum mit den Bürgermeisterkandidaten ausverkauft

1,35 Stunden hat es gedauert – dann waren alle Karten fürs Volkacher Wahlforum mit den fünf Bürgermeister-Kandidaten Heiko Bäuerlein (CSU), Udo Gebert (Freie Wähler), Mathias Krönert (FDP), Andrea Rauch (Grüne) und Jürgen Wagenhäuser (parteilos, für die SPD) verkauft.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 19. Februar, um 19 Uhr in der Mainschleifenhalle statt. Die Redaktion wird sie im Live-Stream übertragen, so dass auch Interessierte sie mitverfolgen können, die keine Karte ergattern konnten.