Volkacher Sternsinger mit Rekordergebnis

Die Sternsinger der Pfarrei St. Bartholomäus in Volkach sind ganz schön stolz, denn das Ergebnis ihres Engagements kann sich wahrlich sehen lassen: 9093 Euro kamen bei ihrer Aktion zusammen – so viel wie noch nie. Aber nicht nur das Sammelergebnis war super und hat den Kindern ein Strahlen ins Gesicht gezaubert, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch die Anzahl der Sternsinger war in Volkach riesig und hat alle in der Gemeinde begeistert: 56 Sternsinger im Alter zwischen sechs und 23 Jahren und eine dreiköpfige Männergruppe zogen am Montag von Haus zu Haus, um Frieden und Segen zu verteilen. Im Vorfeld hatten sich die Sternsinger schon zwei Mal getroffen, um mehr über den Libanon und das diesjährige Motto Frieden zu erfahren. Jetzt freuen sie sich noch auf die gemeinsame Abschlussaktion – die große Freude über das Erreichte bleibt sicher noch lange in den Herzen der Sternsinger.