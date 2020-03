Volkach vor 1 Stunde

Volkacher Schüler organisieren Sport- und Spieletag

Mehr als 230 Schüler brachten am letzten Schultag vor den Faschingsferien die Mainschleifenhalle in Volkach zum Brodeln. Auf Anregung der Schülersprecherin Alina Remler und mit Unterstützung der Klassenleiterinnen Andrea Heimerl, Angelika Gerhard und Christiane Rößner organisierten die Schüler der 9. und 10. Klassen erstmals einen Sport- und Spieletag für die gesamte Mittelschule, wie es in einem Schreiben an die Presse heißt.