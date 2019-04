Mainstockheim vor 1 Stunde

Volkacher Schüler bei Gerätturnwettbewerb erfolgreich

Im Grundschul-Mannschaftswettbewerb Geräteturnen setzten sich die Mädchen und Jungen der Grundschule Volkach vor den Grundschülern aus Mainbernheim und Kitzingen-Siedlung durch. An den drei Gerätebahnen, in einer Sprint-Umkehrstaffel und beim Stangenklettern bewiesen die jungen Turner in der Sporthalle in Mainstockheim sehr gute Körperbeherrschung und Geschick. Wettkampfleiter Wolfgang Stöhr zeigte mit seiner Turnriege aus der Dr.-Paul-Eber-Mittelschule in einer Showeinlage am Minitrampolin, wieviel Spaß Turnen machen kann. Auch für die Organisation des Turntages in Mainstockheim zeigten sich die Mittelschüler mitverantwortlich.