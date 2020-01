Volkach vor 56 Minuten

Volkacher Realschüler sammeln für mehr Nachhaltigkeit

Seit vielen Jahren ist es den Dillinger Franziskanerinnen, Lehrkräften und Erzieherinnen der Mädchenrealschule Volkach ein Anliegen, die Schülerinnen zum verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung zu erziehen. So sammelt die Schule bereits seit 18 Jahren leere Tonerkartuschen, Druckerpatronen und Handys, heißt es in einer Mitteilung. Es ist dabei sinnvoll, die Kartuschen in der Originalfolie abzugeben. Es werden keine Trommeleinheiten, keine runden Behälter mit gebrauchtem Toner, keine Farbbänder, keine Batterien, keine Akkus und kein Elektroschrott gesammelt. Die wieder auffüllbaren Kartuschen gelangen laut Mitteilung zu günstigen Preisen in den Handel. Für die Schule sind die Leerkartuschen viel wert, denn mit den gewonnenen Umweltpunkten werden Spielgeräte, Flipcharts oder Laminiertaschen gekauft. Die Sammelaktion ist ein Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz, da wertvolle Rohstoffe und energetisch aufwendige Produktionsverfahren eingespart werden. Schwester Inge Höning dankt allen Eltern, Freunden und Sponsoren aus den Betrieben, die das Sammelgut in der Schule abgeben.