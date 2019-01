Volkacher Musikschule stellt drei Sieger

„Statistisch gesehen war dies der bisher beste Concertino Solo/Duo-Wettbewerb, dies zeigen vor allem die Ergebnisse“. Das sagte Michael Botlik, Bundesjugendreferent des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB) bei der Urkundenübergabe im Orgelsaal der Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen. Mit dabei acht Nachwuchstalente aus den Reihen der Volkacher Blasorchester. In der Duowertung: Katharina Beck und Julia Ströhlein (Klarinettenduo) Prädikat teilgenommen mit ausgezeichnetem Erfolg und Weiterleitung zum Landesentscheid sowie Felicia Kornell (Klarinette) und Hugo Zwanziger (Saxophon) teilgenommen mit ausgezeichnetem Erfolg. In der Solowertung waren erfolgreich: Katharina Beck (Klarinette) Verbandssieger, Sophie Fledering (Oboe) Verbandsieger und Simon Stawitzki (Trompete) ebenfalls Verbandssieger. Lukas Stawitzki (Trompete) und Kilian Stawitzki (Posaune) konnten das Prädikat teilgenommen mit ausgezeichnetem Erfolg für sich verbuchen. Die genannten Solisten haben sich alle für den bayerischen Landesentscheid qualifiziert, der am Sonntag, 24. März, an der Musikakademie in Markt Oberdorf ausgespielt wird. Insgesamt 70 Teilnehmer waren aus Nordbayern und der Oberpfalz nach Bad Königshofen gekommen und errichten bis zu 99 von 100 möglichen Punkten. Die Jury konnte deshalb nur die Prädikate „teilgenommen mit ausgezeichnetem Erfolg“ oder „teilgenommen mit sehr gutem Erfolg“ vergeben. Michael Botlik dankte vor allem den Eltern, die oft eine weite Anreise hatten und sich auch sonst für die musikalische Förderung ihrer Kinder einsetzen: „Das ist nicht selbstverständlich.“ Der Solo/Duo-Wettbewerb wird im jährlichen Wechsel mit dem Kammermusikwettbewerb ausgetragen.