Volkacher Musikschule stellt drei Landessieger

Hervorragende Rahmenbedingungen bot die Bayerische Musikakademie in Marktoberdorf für den diesjährigen Landesentscheid im Solo/Duo-Wettbewerb „concertino“. Das bestätigten laut einer Pressemitteilung die 148 Solisten und Duos mit insgesamt 165 Musikerinnen, welche sich in Solo- bzw. Duo-Vorträgen den Juroren stellten. Gleich dreimal wurde mit 100 Punkten die höchstmögliche Punktzahl erreicht. 46 Vorträge wurden mit dem Titel „Landessieger“ ausgezeichnet – für die höchste Punktzahl (mindestens 93) in der jeweiligen Kategorie und Altersklasse.

Mit dabei sechs Nachwuchstalente aus den Reihen der Volkacher Musikschule: Katharina Beck und Julia Ströhlein (Klarinette-Duo, Landessieger), Sophie Fledering (Oboe-Solo, Landessieger), Katharina Beck (Klarinette–Solo), Simon Stawitzki (Trompete-Solo), Lukas Stawitzki (Trompete-Solo) und Kilian Stawitzki (Posaune-Solo).

Die Teilnehmer, die in Marktoberdorf vor die Juroren traten, hatten bereits vor dem Finale einen anspruchsvollen Wettbewerb hinter sich, heißt es weiter. In Regional- und Verbandsentscheiden mussten sie sich mit einer Mindestzahl von 93 Punkten für die Teilnahme am Landesentscheid qualifizieren.

Der Solo/Duo-Wettbewerb „concertino“ findet im jährlichen Wechsel mit dem Kammermusikwettbewerb statt, an dem kammermusikalische Bläser- und Percussionensembles von drei bis zwölf Spielern teilnehmen können. Die Ausrichtung des Finales übernehmen abwechselnd der Nordbayerische Musikbund, der Allgäu-Schwäbische Musikbund und der Musikbund von Ober- und Niederbayern.