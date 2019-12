Volkach vor 23 Minuten

Volkacher Mittelschule beschäftigte sich mit dem Thema Aids

Einen sogenannten Aids-Parcours veranstaltete das Gesundheitsamt unter der Leitung von Uwe Kohler in Kooperation mit der Jugendsozialarbeiterin an Schulen Doris Friederich an der Mittelschule in Volkach. Das schreibt die Mittelschule in einer Pressemitteilung. In Anlehnung an den Welt-Aids-Tag konnten sich die achten, neunten und zehnten Klassen in Kleingruppen über sexuell übertragbare Krankheiten interaktiv informieren.