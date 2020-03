Volkach vor 1 Stunde

Volkacher Mädchenrealschule probte für Geschäftsessen

Welche Kleidung ziehe ich an, wenn der Chef zum Geschäftsessen einlädt, Welches Messer nutze ich für welchen Gang – Diese Fragen stellt man sich, wenn ein Geschäftsessen ansteht. Der Freundeskreis der Mädchenrealschule Volkach bot deshalb den Zehntklässlerinnnen in Form eines "Probe-Geschäftsessens" die Gelegenheit, verhaltenssicher und mit Freude durch solch einen Termin zu kommen. Den Anfang machte laut einer Pressemitteilung ein Theorieteil, in dem Ingeborg Weimann den zukünftigen Berufseinsteigerinnen erklärte, welche Kleidung sich am besten eignet, welches Glas zu welchem Gang passt und welche Themen sich für gelungenen Small-Talk eignen. Anfang März ging es zum Praxis Teil des Geschäftsessens über. Die Schülerinnen, Lehrerinnen und Mitglieder des Freundeskreises trafen sich in Nordheim zum Essen im Gasthaus "Zur Sonne". Nach einem Empfang und einem kleinen "Gruß aus der Küche" nahmen die Gäste ihre Plätze ein und die erste Vorspeise wurde gereicht. Im Laufe des Abends gab es eine Suppe, ein Fischgericht und als Hauptgang ein Fleischgericht, zum Schluss ein Dessert. Kellnerin Frau Barth war stets für Fragen offen und untermalte den Abend mit Tipps, heißt es abschließend in der Mitteilung.