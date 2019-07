Kitzingen vor 29 Minuten

Volkacher Mädchen im hohen Norden

Ende Juni unternahmen die Klassen 8a und 8b der Mädchenrealschule Volkach eine fünftägige Fahrt nach Sylt, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Ziel war ein Schullandheim in Hörnum. Die Schülerinnen erkundeten mit ihren Betreuern Petra Manno, Constantin Köblitz und Christine Leibol den Strand und die Umgebung. Außerdem unternahmen die Mädchen unter anderem eine Fahrradtour, machten eine Schifffahrt und eine Inselrundfahrt mit Reiseführer Paulsen, der den Klassen unter anderem sehr schöne Reethäuser zeigte. Bei einer Wattwanderung lernten die Sshülerinnen verschiedene Wattarten (Sandwatt, Mischwatt, Schlickwatt) kennen. An den jeweiligen Abenden beschäftigten sich die Mädchen mit Gesellschaftsspielen, Tagebucheintragungen und veranstalteten eine Disco.