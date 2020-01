Volkacher Luftakrobatik: Da stockt den Zuschauern der Atem

Als sich Seilakrobat Malte aus drei Metern in die Tiefe stürzt, stockt manchem Zuschauer der Atem. Kurz vor dem Aufprall fängt er sich mit den Bändern und grinst in die Zuschauerreihen. Es ist ein einstudierter Stunt, der dem kurzzeitigen Atemstillstand tosenden Beifall folgen lässt. Rund 250 Zuschauer erleben am Samstagabend bei der Luftartistik-Schau in Volkach ein Fest für Augen und Ohren.

Während am Marktplatz bei Live-Musik der Bär tanzt, präsentieren nur hundert Meter weiter in der Georg-Berz-Straße fünf junge Artisten eine spektakuläre Schau. Turnerische Glanzpunkte in luftiger Höhe faszinierten das Publikum.

Kälte und Nieselregen machen vor allem den Artisten bei ihrem Auftritt unter freiem Himmel zu schaffen. "Es ist kalt, es ist windig. Alles rutscht", zeigt sich Johanna kurz vor dem Auftritt ein bisschen skeptisch. Die Materialien "kleben" nicht, die Hände sind klamm. Gut, dass der Veranstalter ein Zelt mit einem Ofen für die jungen Athleten aufgestellt hat. Dort können sie sich warm halten und ihre Aufwärm-Übungen vor dem Start machen. "Das ist heute schon eine Herausforderung", sagt Johanna.

Fans singen und applaudieren

Fetzige Musik und die Ansage von Organisator Marco Maiberger locken die Artisten aus dem Zelt. In luftiger Höhe zeigen sie Höchstleistungen an Vertikal-Tuch und -Seil, Trapez und Strapaten, den speziellen Bändern, an denen die Akrobaten hängen. Großer Applaus und Gesänge der Fans sind der verdiente Lohn. Nach fast einer Stunde strahlt Johanna, denn sie und ihre Kollegen haben die Herausforderungen gemeistert.

Ulrike Lahr von Zebra-Event hat die Artisten nach Volkach geholt. Sie organisiert seit Jahren die Rundum-Aktionen für den Volkacher Winterzauber und erzählt den wichtigsten Beweggrund für die Verpflichtung der Akteure: "Bei der Luftakrobatik sehen auch die hinteren Zuschauer etwas." In ihrem Heimatzirkus trainieren Johanna Lange (Würzburg), Elisabeth Göbel (Haßfurt), Anna Ulbricht (Bamberg), Nina Rausch (Berlin) und Malte Hoernes (Coburg) mehrmals in der Woche. Sie sind eine "zusammengewürfelte" Zirkus-Truppe, die unter dem Namen "Circus Fiamma" auftritt.

Folgt eine Neuauflage?

Die Artisten im Alter von 15 bis 21 Jahre haben sich bei einem Ferien-Zirkus kennen gelernt und beschlossen, zu gegebenen Anlass gemeinsam eine Show darzubieten. Beim Volkacher Winterzauber feiern sie Premiere. Sie sind zum ersten Mal in der Weinstadt. Das positive Echo des Publikums dürfte einer Neuauflage im kommenden Jahr durchaus entgegenkommen.

Für Friedl Albert ist der sportliche Auftritt der jungen Leute eine super Sache. "Die heutige Jugend ist ganz schön fit. Die Schau war außergewöhnlich gut", strahlt der 94-jährige Volkacher. "Eine Bereicherung für den Winterzauber." Albert dürfte der älteste Zuschauer bei der Schau sein und ist wie seine Frau Lydia von der Darbietung begeistert. Auch Natascha Full lobt die Artisten: "Ich bin richtig stolz auf die jungen Leute, die das bei der Kälte richtig cool hinbekommen haben." Ihre eigenen Füße seien auf alle Fälle eiskalt, sagt die Kinderpflegerin, die ein treuer Winterzauber-Fan ist. Dass junge Künstler die Chance erhalten, sich vor Publikum zu zeigen, findet die Volkacherin "einfach klasse".