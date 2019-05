Volkacher Jugendarbeit ausgezeichnet

In der Volkacher Musikschule war am Sonntag einiges geboten: Neben Konzerten verschiedener Ensembles – wie dem Nachwuchsorchester, der Rock-Pop-Combo oder dem Fagott-Ensemble – hatten die Besucher die Möglichkeit, sich selbst an einem Instrument auszuprobieren. Die Vertreter der Fachbereiche standen den Interessierten beratend zur Seite. Auch das Rahmenprogramm ließ keine Wünsche offen: An der Kaffee- und Kuchen-Bar konnten sich die großen Gäste stärken, während sich die Kleinen in der Spielstraße der Volkacher Bläserjugend vergnügten.

Höhepunkt des Tages war die Verleihung des Junior-Awards durch die Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB) Sibylle Säger an die Musikschule und den Förderverein Volkacher Blasorchester. Zum siebten Mal in Folge wurde die bewährte Volkacher Kulturinstitution mit dieser Auszeichnung geehrt. Der Junior-Award gilt als Qualitätsmerkmal für Musikinstitutionen, die besonders innovativ und engagiert arbeiten und durch einen gut strukturierten Aufbau des Ausbildungsbereiches ihre Zukunft sichern.