Volkacher Hallenbad öffnet endlich

Das Volkacher Hallenbad öffnet nach einigen Verzögerungen endlich: Am Donnerstag können die ersten Schüler dort schwimmen gehen, ab Montag darf die Öffentlichkeit das Bad nutzen. Wie Volkachs Bauamtsleiterin Ulla Gistel-Gareiß am Mittwoch mitteilte, waren die neuen mikrobiologischen Untersuchungsergebnisse ohne Beanstandung. Erneute Wasserproben waren nötig geworden , nachdem in den Leitungen des Sanitärbereichs Anfang November der Pseudomonas-Keim gefunden worden war.

Leitungen desinfiziert

Dieser Keim kann bei Babys, Älteren und Menschen mit schwachem Immunsystem schwere Erkrankungen auslösen. Darum beauftragte die Stadt eine Fachfirma, die die Leitungen spülte und desinfizierte. Danach konnten neue Proben genommen werden, die nun keine Keime mehr aufwiesen. Das Wasser im Becken war bereits bei der ersten Beprobung in Ordnung gewesen.

Ab Donnerstag also können die Volkacher Grund- und Mittelschule, die Mädchenrealschule sowie das Franken-Landschulheim Schloss Gaibach das runderneuerte Hallenbad für ihren Schwimmunterricht nutzen. Eigentlich hatten sie damit gerechnet, damit bereits ab dem neuen Schuljahr starten zu können. Doch erst verzögerten sich die Bauarbeiten deutlich, dann kam noch der Pseudomonas-Keim hinzu.

Öffnungszeiten

Doch nun kann's losgehen. Ab Montag, 26. November, hat das Hallenbad zu folgenden Zeiten für die Allgemeinheit geöffnet: Montag und Dienstag von 18 bis 21 Uhr, Mittwoch von 16 bis 21.30 Uhr, Donnerstag von 16 bis 18 Uhr, Freitag von 14 bis 21.30 Uhr, Samstag von 10 bis 19 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 17 Uhr.