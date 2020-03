Volkach vor 1 Stunde

Volkacher Gewerbeverband informiert über Öffnungszeiten

In der derzeitigen Coronakrise gibt es viel Unklarheit, welche Betriebe aktuell geöffnet haben dürfen, Lieferservice anbieten oder per Telefonkontakt zu Beratung oder Terminvereinbarungen erreichbar sind. Der Gewerbeverband Volkacher Mainschleife hat deshalb auf seiner Homepage eine Rubrik eingestellt, in der die Mitgliedsfirmen über ihre individuellen Öffnungszeiten, Bestellmöglichkeiten und vieles mehr während der Coronakrise informieren. Die Auflistung wird täglich ergänzt und aktualisiert, heißt es in einer Mitteilung des Gewerbeverbandes.