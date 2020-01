Volkach vor 1 Stunde

Volkacher Erfolge beim Kammermusikwettbewerb "Concertino"

29 Ensembles aus Nordbayern stellten sich der Jury beim nordbayerischen Verbandsentscheid des Concertino Kammermusikwettbewerbs des Bayerischen Blasmusikverbandes Mitte Januar in Heilsbronn. Mit dabei waren laut einer Pressemitteilung fünf Kammermusikgruppen der Volkacher Musikschule, die alle das Prädikat "Teilgenommen mit ausgezeichnetem Erfolg" und die Weiterleitung zum Landesentscheid erreichten. Das Prädikat für die Besten des Wettbewerbs ist der Titel Verbandssieger. Der Landeswettbewerb findet in Würzburg am Samstag, 28. März, statt.