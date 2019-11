Volkach vor 1 Stunde

Volkacher Bürgerliste stellt Stadtratskandidaten vor

Die Volkacher Bürgerliste hat ihre Kandidaten für die Stadtratswahl im März 2020 gekürt. Laut Vorsitzender Manu Wahler durften dabei ausdrücklich nur Bürger auf die Liste, die bereits in den vergangenen Monaten aktiv an der Förderung des Gemeinwohls mitgearbeitet haben und nun zusätzlich bereit sind, dafür auch in den Stadtrat zu gehen, wie es in der Mitteilung an die Presse heißt.