Volkach startet erlebnisreich in den Frühling

Bei sommerlichen Temperaturen bummelten am Sonntag Tausende von Besuchern durch die Volkacher Altstadt. Beim traditionellen Frühlingsmarkt in der autofreien Altstadt begleitete die Sonne bis in die späten Nachmittagsstunden das rege Basartreiben in den Straßen und Gassen.

Farbenfrohe Blumen- und Pflanzenkreationen regionaler Erzeuger läuteten den Frühling ein. Der Obst- und Gartenbauverein Volkach verteilte am Marktbrunnen eine fröhlich bunte Primelpracht an die Passanten. Dass der Osterhase bereits in den Startlöchern wartet, war an vielen Ständen mit Selbstgebasteltem festzustellen.

Beim Bummel durch das Zentrum zwischen dem Oberen Tor und der Gaibacher Straße konnte man für einige Stunden in die romantische Atmosphäre einer Kleinstadt eintauchen, die dank der milden Temperaturen Ende März schon fast südeuropäischen Charakter an den Tag legte.

Erweitert wurde das breite Angebot an den Basarständen durch die Öffnung der Geschäfte am Sonntagnachmittag und die Aktionen in den Fachbetrieben des Gewerbes. Auf dem Marktplatz bot die Feuerwehr ein Training mit dem Feuerlöscher an. Der Bund Naturschutz veranstaltete einen Gebrauchträdermarkt. Vor der Pfarrkirche fand ein Kirchenflohmarkt statt, am Weinfestgelände ein Trödelmarkt.