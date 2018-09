Astheim vor 1 Stunde

Volkach erhält Fairtrade-Siegel

Einen besonderen Anlass zum Feiern bietet das Marktplatzkonzert am Sonntag, 23. September, von 11 bis 12 Uhr. Die Stadt Volkach wird während des einstündigen Konzerts offiziell als Fairtrade-Stadt ausgezeichnet. Die Urkundenübergabe wird durch Carina Bischke von TransFair e.V. übergeben. Volkachs zweite Bürgermeisterin Gerlinde Martin wird die Urkunden entgegennehmen. Mit einem Infostand und einem kleinen Produktangebot aus dem Volkacher Weltladen beteiligt sich der Eine-Welt-Verein an dieser Auszeichnungsfeier auf dem Marktplatz. Außerdem informiert „Tabanka e.V.“ über seine Arbeit in Guinea-Bissau. Das kleine westafrikanische Land zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. In einer Tombola sind kleine Geschenkartikel und handgefertigte Produkte einer afrikanischen Frauengruppe zu gewinnen. Zu Gast ist die Musikkapelle Gaibach. Die Weinprinzessinnen Katrin Engelhardt aus Gaibach und Katharina Schmidt aus Astheim sowie der Volkacher Rastherr Werner Burger werden ebenfalls vor Ort die Gäste begrüßen. Die Touristinformation Volkacher Mainschleife bietet wie immer die Gelegenheit für einen Frühschoppen an. Der Eintritt ist frei. Bei Regen entfällt das Konzert. Informationen gibt es unter www.volkach.de.