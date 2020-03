Volkach ehrt erfolgreiche Sportler und eine deutsche Meisterin

Die Stadt Volkach hat die Leistungen und Erfolge ihrer Sportler bei einem Empfang am vergangenen Sonntag im Schelfenhaus gewürdigt. Bei der traditionellen Sportlerehrung erhielten 125 Mädchen und Jungen sowie Frauen und Männer für ihren sportlichen Einsatz im vergangenen Jahr von Bürgermeister Peter Kornell die Urkunden.

Für Volkachs Stadtoberhaupt war die Feierstunde die letzte seiner Amtszeit. 2003 hatte er erstmals die jungen Sportler sowie die Aktiven ausgezeichnet.

Deutsche Ju-Jutsu-Meisterin

Unter den Geehrten waren viele Titelträger auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene. Mit Lena Haupt reihte sich auch eine deutsche Meisterin in die Reihe der von Kornell und Sportreferent Gerhard Schulzki Geehrten ein. Bei den ausgezeichneten Sportarten präsentierte sich Lea Haupt im wahrsten Sinne des Wortes als Einzelkämpferin. Ihre Sportart: Ju-Jutsu.

Die 16-jährige Gymnasiastin startet für den LKS Gerolzhofen, trainiert in Prichsenstadt und zweimal pro Woche in Würzburg. In nur fünf Jahren entwickelte sich die Schülerin in der klassischen Kampfkunst zur Senkrechtstarterin.

Nach einem Aikido-Kurs in der fünften Klasse am Egbert-Gymnasium in Münsterschwarzach ließ sie die Freude an der offenen Selbstverteidigung nicht mehr los. Sie hörte mit dem Reiten auf und konzentrierte sich ganz auf Ju-Jutsu. Der deutsche Meistertitel im vergangenen Jahr bei den U18-Junioren war ihr verdienter Lohn.

Sportliche Botschafter

Urkunden und Geschenke hatten sich auch die anderen Sportler verdient, die in den Sportarten Schießen, Tanzen, Fußball, Handball, Skating und Karate Lorbeeren ernteten. Die meisten Urkunden bekamen die Schützlinge der Schützengesellschaft und des Tanzsportclubs. Sportlich ragten die Tänzerinnen mit mehreren bayerischen Meistertiteln heraus.

Trotz Coronavirus und in der Folge abgesagter Großveranstaltungen wollte Kornell die Sportlerehrung nicht ausfallen lassen. Gerade der Sport und die Bewegung seien gesund, würden das Immunsystem stärken und zur Verhütung von Krankheiten beitragen, wusste der Bürgermeister "Sie alle sind Botschafter unseres kleinen Städtchens", lobte er die erfolgreichen Athleten.

Die Geehrten:



Kgl. priv. Schützengesellschaft: Thomas Sattler (Perkussionspistole Herren III/Perkussionsrevolver Herren III Vorderlader: 1. Platz Gaumeisterschaft Schützengau Kitzingen, Kleinkaliber-Sportpistole Herren III: 2. Platz Gaumeisterschaft), Erich Gürsching (Perkussionspistole Herren III Vorderlader: 2. Platz Gaumeisterschaft); Hans Haagen (Perkussionspistole Herren IV Vorderlader: 2. Platz Gaumeisterschaft), Herbert Steiner (KleinkaliberSportpistole Herrenklasse IV: 2. Platz Gaumeisterschaft), Klaus Hufnagel (Kleinkaliber Sportpistole Herrenklasse III: 3. Platz Gaumeisterschaft), Fred Grimm (Luftpistole Herrenklasse IV: 3. Platz Gaumeisterschaft), Finn Jakob (Jugendklasse Recurve Bogen: 1. Platz Gaumeisterschaft Halle, 1. Platz Gaumeisterschaft Fita im Freien, 2. Platz Bezirksmeisterschaft Unterfranken im Freien WA720), Johannes Schulze (Jugendklasse Recurve Bogen: 1. Platz Gaumeisterschaft Halle), Dieter Vogel (Masterklasse Herren Recurve Bogen: 1. Platz Gaumeisterschaft Halle, 1. Platz Gaumeisterschaft Fita im Freien), Werner Braun (Seniorenklasse Compoundbogen: 1. Platz Gaumeisterschaft Halle, 1. Platz Gaumeisterschaft Fita im Freien, 2. Platz Bezirksmeisterschaft Unterfranken im Freien WA720), Klaus Zaps (Seniorenklasse Compoundbogen: 1. Platz Gaumeisterschaft Halle), Johanna Wolf (Klasse Damen III Recurve Bogen: 1. Platz Gaumeisterschaft Halle), Mannschaft Luftpistole-Volkach 1 (Gaumeisterschaft Luftpistole Herren III, VI: 1. Platz Gaumeisterschaft), Mannschaft Perkussionspistole (Gaumeisterschaft Perkussionspistole Herren I, III, IV: 1. Platz Gaumeisterschaft).



TSC Volkach, Gardetanz: Amelie Troll (Vize-Bayerischer Meister Haupt Garde Solo), Saskia Knauth (3. Platz Bayerische Meisterschaft Haupt Garde Solo), Tabea Weingärtner (1. Platz Liga Garde Solo RL 4), Glitzerfischli (Bayerischer Meister Schüler Polka); Meefischli (Bayerischer Meister Jugend Polka), Goldfischli (Bayerischer Meister Haupt Marsch, Vize-Bayerischer Meister Haupt Polka).



VfL Volkach, Fußball: U 13-Junioren (Meister Kreisklasse).



HSG Volkach, Handball: B-Jugend weiblich (Meister ÜBL Nordwest), C-Jugend weiblich (Meister ÜBL Nordwest), D-Jugend weiblich (Meister Bezirksliga Unterfranken).



Speedteam-Franken: Elke Römmelt (1. Platz Einstein-Marathon Ulm, 2. Platz STF-Race Zeilitzheim, 3. Platz Rhein-Main-Shake-Challenge Eschborn).



1. FC Fahr, Karate: Lina Bedenk (Teilnahme an German Open, 1. Platz Kata, 3. Platz Waffen Kata, 3. Platz Team Kata, 3. Platz Waffen Team Kata), Lisa Bedenk (Teilnahme an German Open, 3. Platz Kata, 3. Platz Team Kata, 3. Platz Team Waffen Kata), Werner Bedenk (Teilnahme an German Open, 1. Platz Waffen Kata, 3. Platz Kata, 3. Platz Team Kata, 3. Platz Waffen Team Kata).



LKS Gerolzhofen, Ju-Jutsu: Lea Haupt (Deutsche Meisterin U 18, 3. Platz German Open U 18).