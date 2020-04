Volkach: Traktor kippt im Weinberg um

Am Montagnachmittag ereignete sich in einem Weinberg in der Nähe von Escherndorf ein Unfall. Ein 60-jähriger Winzer erledigt hier mit seinem Traktor Weinbergsarbeiten. Der Mann fuhr laut Polizeibericht zwischen den Weinreben einen Berg hinauf und bog in einen angrenzenden Flurweg nach links ein. Aus bislang ungeklärter Ursache kippte der Traktor nach rechts um und der Mann fiel vom Traktor auf dem Boden. Der Winzer erlitt leichte Verletzungen und kam mit dem BRK-Fahrzeug ins Klinikum Kitzinger-Land zur ärztlichen Behandlung. Schaden entstand in Höhe von etwa 4000 Euro. An der Unfallstelle waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Volkach und Escherndorf mit 22 Helfern eingesetzt.