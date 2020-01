Volkach vor 26 Minuten

Volkach: Qualifikation für Nordbayern-Finale knapp verpasst

Stolz präsentierten die Badminton-Spielerinnen aus Volkach nach dem Bezirksfinale in Hösbach ihre Silbermedaillen. Der knappen Niederlage gegen Hösbach folgte ein souveräner Sieg gegen die Mannschaft aus Marktheidenfeld. Der am Ende fehlende Satz zur Qualifikation für das Nordbayern-Finale sei zwar sehr schade, mindere jedoch nicht die hervorragende spielerische und kämpferische Leistung der Schülerinnen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Bild zeigt (vorne von links) Martina Heidenfelder, Simone Müller, (hinten von links) Nia Buchinger, Lena Hertl, Leopoldine Mohr und Lisa-Marie Kellner.