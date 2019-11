Volkach: Mehrere Verletzte bei Diskoschlägereien

Eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten wurde der Polizeiinspektion Kitzingen vor einer Diskothek in Volkach am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr gemeldet. Bei Eintreffen mehrerer Polizeistreifen konnten auf dem Parkplatz lediglich noch drei jeweils schwer verletzte Personen angetroffen werden, die unverzüglich von Sanitätern versorgt wurden.

Die Täter waren zunächst flüchtig. Im Rahmen der Fahndung konnte einer der Täter in der Nähe angetroffen und festgenommen werden. Die Verletzten wurden mit Oberarmbruch, Nasenbeinbruch sowie ausgeschlagenen Zähnen in die Klinik Volkach gebracht. Den Grund für die Auseinandersetzung konnten die Beamten auch aufgrund der erheblichen Alkoholisierung des Täters und der Geschädigten bislang nicht ermitteln.

Schürf- und Platzwunde nach Schlag ins Gesicht

Eine zufällig anwesende Streife der Polizeiinspektion Kitzingen hielt am Samstag gegen 1 Uhr in Volkach auf dem Parkplatz einer dortigen Diskothek ein 18-Jähriger an und teilte mit, dass er von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen worden sei. Dabei zog er sich eine Schürfwunde sowie eine Platzwunde zu. Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet und konnte den Beamten einen Hinweis auf den Täter geben.