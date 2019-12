Escherndorf vor 1 Stunde

Volkach: Bericht über Weingut Sauer in der Sternstunden-Gala

Am Freitag, 13. Dezember, um 19.30 Uhr berichtet ein Beitrag in der Sternstunden-Gala im BR-Fernsehen über eine Spendensammelaktion des Weinguts Rainer Sauer aus Volkach-Escherndorf. Das geht aus einer Pressemitteilung des BR hervor. Vom 8. bis 10. Juni veranstaltete die fränkische Winzerfamilie ein dreitägiges Weinfest, an dem zahlreiche ehrenamtliche Helfer und Künstler beteiligt waren. Höhepunkt der Aktion war der "Große Sternstunden-Tag" am Pfingstmontag mit einer Wanderung durch die Weinberge und einem Benefizkonzert. Insgesamt wurden bei dem Benefizweinfest 23 700 Euro zugunsten der Kinderhilfsaktion des Bayerischen Rundfunks gesammelt.