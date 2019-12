Volkach: 24-Jähriger provoziert Polizeibeamte

Ohne ersichtlichen Grund versuchte ein 24-Jähriger während einer Fahrzeugkontrolle am Samstagmorgen, die Beamten der Polizeiinspektion Kitzingen zu provozieren.

Die Beamten kontrollierten gegen 3.45 Uhr in Volkach in der Alten Obervolkacher Straße einen Pkw, als der Beifahrer ausstieg und sofort anfing, die Beamten zu provozierte. Er stellte den Grund der Polizeikontrolle in Frage und „duzte“ die Beamten mehrfach. Als daraufhin seine Personalien festgestellt werden sollten, verweigerte er laut Polizeiinformationen seine Namensangabe.

Erst als die Beamten androhten, ihn nach Personalpapieren durchsuchen zu wollen, händigte er wiederwillig seinen Ausweis aus. Das reichte dem 24-Jährigen aber noch nicht, warf er doch nach der Kontrolle den Beamten noch eine Zigarettenkippe provokant vor die Füße. Den Mann erwarten jetzt wegen seines Verhaltens Anzeigen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz und dem Abfallgesetz.