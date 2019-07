Vokalensemble Cantabile beim Klassikfestival

Das Vokalensemble Cantabile Regensburg gab in der Wallfahrtskirche Maria im Weingarten in Volkach ein Konzert. Gut 220 Zuhörer folgten dem Motto des zweieinhalbstündigen Konzerts „Augen schließen und genießen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der romantische Gesangsabend war die zweite Etappe auf der diesjährigen Vinotonale-Tour, dem Klassikfestival an der Mainschleife.

35 Sänger präsentierten dem Publikum klassische Werke in Dur und Moll. Achtstimmig startete der Chor mit seinem Dirigenten Matthias Beckert, Professor für Orchesterleitung an der Hochschule für Musik Karlsruhe. „Jauchzet dem Herrn, alle Welt“ lautete der Titel von Felix Mendelssohn Bartholdys Werk, dem „Schaffe in mir, Gott ein rein Herz“ von Johannes Brahms nahtlos mit sanftem Übergang folgte.

Außerdem sang der Chor unter anderem das siebenstimmige „Ave Maria“ von Franz Biebel und die Messe von Frank Martin mit Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus und Agnus Dei. Cantabile plant einen weiteren Auftritt beim Vinotonale im nächsten Jahr. Im Herbst stehen zuvor jedoch die dritte und vierte Etappe der Vinotonale 2019 an: Am 19. Oktober „Romantische Klänge zur Herbstzeit“ im Konstitutionssaal Gaibach und am 9. November „Wiener Klassik“ mit dem Bamberger Streichquartett auf der Vogelsburg.