Vogelhäuser am Volkacher Marktplatz gestohlen

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen wurden am Marktplatz in Volkach aus einem Garten mehrere Vogelhäuser im Wert von 100 Euro entwendet, heißt es in einem Polizeibericht . Des Weitern wurde ein Deko-Einkaufswagen beschädigt, aus welchem die Bepflanzung herausgerissen wurde. Dabei entstand ein Sachschaden von 30 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel: (09321) 1410.