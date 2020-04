Kitzingen vor 1 Stunde

Vogel vom Dach geschossen: Polizei sucht Tierquäler in Kitzingen

Einen Schuss aus einem Luftgewehr nahm ein Zeuge im Bereich des Bleichwasen am Sonntagnachmittag gegen 14.40 Uhr wahr. Gleichzeitig konnte er sehen, wie ein Vogel vom Dachfirst eines Hauses in den Innenhof des Anwesens Schwarzacher Straße 15 stürzt. Beim Nachschauen wurde eine schwer verletzte Elster in dem Innenhof gefunden. Nach ersten Recherchen des Sachbearbeiters der Kitzinger Polizei, der ein Verfahren wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und das Waffengesetz eingeleitet hat, erfolgte die Schussabgabe durch einen noch unbekannten Täter aus einem der Nachbarhäuser. Die Elster musste laut Polizeibericht von ihrem Leiden erlöst werden.