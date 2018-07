Marktbreit vor 1 Stunde

Virtueller Stadtgang durch Marktbreit

Waltraud Hegwein hat die Bewohner des AWO-Hauses der Senioren in Marktbreit kürzlich mit einer virtuellen Stadtführung überrascht. Sie führte die Bewohner laut einer Mitteilung mit Bildern durch die Stadt und erklärte alles sehr genau. Nach einer Stunde geistiger Wanderung waren alle wieder in ihrem Wohnheim zurück. Viele Bewohner schwelgten in Erinnerungen von früher und konnten so mancher konnte etwas als alten Zeiten erzählen. Den Senioren merkte man deutlich an, wie gut es ihnen gefallen hatte, so die Mitteilung.