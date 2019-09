Virtueller Rundgang: Kitzingen von der Couch aus entdecken

"Wir möchten einen Mehrwert für Touristen und Bewohner bieten", sagt Claudia Biebl von der Stadt Kitzingen. Gemeinsam mit Vanessa Feineis von der Touristeninformation und Frank Gimperlein vom Stadtmarketing präsentierte sie den ersten virtuellen Stadtspaziergang durch Kitzingen.

Ob Sehenswürdigkeiten wie der Deusterkeller oder in Kitzingen ansässige Geschäfte und Gastronomen – sie alle können ab sofort mit internetfähigen Geräten besichtigt werden. Einige Geschäfte beteiligen sich bereits und öffnen ihre Türen für die 360-Grad-Kamera. "So können sich Gäste vor ihrem Besuch ein erstes Bild der Stadt machen", erklärt Vanessa Feineis. Nutzer können sich, ähnlich wie bei der 360-Grad-Ansicht von Google-Maps, durch die Straßen und Geschäfte klicken. Darüberhinaus lässt sich die Stadt in Vogelperspektive überblicken, eine seltene Ansicht für Besucher.

Eine Karte nicht nur für Touristen

Aber nicht nur für Touristen ist das Angebot attraktiv, denn neben 360-Grad-Aufnahmen werden auch zusätzliche Informationen wie Öffnungszeiten, Veranstaltungen und Angebote der verschiedenen Örtlichkeiten bereitgestellt. Außerdem besteht für die Geschäfte die Möglichkeit, direkt auf der Karte ihre Internetseite oder Social-Media-Accounts zu verlinken. Läden wie das Casa Konrad oder das Schuhwerk von Thorsten Gernet nutzen schon diese Möglichkeit, zusätzlich auf sich aufmerksam zu machen und Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren.

Es gibt noch Ausbaumöglichkeiten

Bis jetzt deckt die Karte eine Fläche von der Innenstadt bis zum Bleichwasen ab. "Eine Erweiterung ist auf jeden Fall möglich", sagt Frank Gimperlein. So könnten also noch andere Sehenswürdigkeiten und Geschäfte oder Orte außerhalb der Innenstadt in die Kartenansicht aufgenommen werden. Unternehmen können sich bei Interesse an die drei Ansprechpartner wenden. "Es soll und kann jeder mitmachen", sagt Biebl. Ziel ist es, möglichst die gesamte Stadt und die Geschäftswelt Kitzingens abzubilden. Neben der Ausweitung des Kartengebiets planen die Initiatoren, auch Bilder zu den Jahreszeiten aufzunehmen. "Ein Nutzer soll im Winter keine schönen Sommerbilder der Stadt gezeigt bekommen", meint Biebl. Dadurch bietet sich auch die Möglichkeit, saisonabhängige Veranstaltungen zu präsentieren, zum Beispiel den Brückenschoppen oder den Weihnachtsmarkt.

Spezielle Kameras ermöglichen den Rundgang

Gestaltet und angelegt wurde die Karte von dem bayerischen Unternehmen Watch My City. Dieses hat sich auf die Erstellung von virtuellen Touren durch Städte und Geschäfte spezialisiert. Nach der Beauftragung schickt die Firma hauseigene Fotografen, die mit speziellen Kameras die Panoramabilder aufnehmen. Aus diesen wird anschließend die Karte mit den prägnanten Punkten erstellt. Die Karten sind auf Smartphone, Computer und Tablet abrufbar, sie sind also jederzeit und überall verfügbar – vorausgesetzt, es besteht eine Internetverbindung. Zu finden ist die Kitzinger Karte unter www.watch-my-city.de/kitzingen . Darüber hinaus wird sie auf der Stadt-Homepage eingebunden und die teilnehmenden Geschäfte können sie ebenfalls auf ihre Internetseite setzen.