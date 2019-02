Vierter Platz für EGM bei Schachmeisterschaft

Erstmals seit mehreren Jahren nahm wieder eine Mannschaft des Egbert-Gymnasiums Münsterschwarzach (EGM) an den Unterfränkischen Schulschachmeisterschaften teil. Das teilte das Gymnasium mit. Das Turnier fand Anfang Februar im Friedrich-Dessauer-Gymnasium in Aschaffenburg statt. Die Mannschaft startete in der Wettkampfklasse 3 (Jahrgang 2004 und jünger) und erreichte nach einem holprigen Start ins Turnier am Ende den vierten Platz, heißt es in der Mitteilung.

Das Team des EGM bestand mit Philipp Eckoff, Paul Dittrich, Laura-Marie Eckoff und Nathan Ackermann aus vier Spielern des Schachclubs Prichsenstadt. Verstärkt wurden sie von Raphael Richter vom Schachklub Schweinfurt, der es am Spitzenbrett mit den stärksten Spielern des Gegners zu tun bekam. Betreut wurde das Team von Elke Eckoff, Constanze Ackermann und Dominik Schwarz.