Mainbernheim vor 1 Stunde

Vierjähriger fährt gegen geparktes Auto

Ein vierjähriger Junge war am Sonntagnachmittag mit seinem Kinderfahrrad und in Begleitung eines Erziehungsberechtigten im Iphöfer Weg in Mainbernheim unterwegs. Aus Unachtsamkeit stieß das Kind mit seinem Fahrrad gegen einen geparkten Skoda. Dieser wurde an der hinteren Stoßstange beschädigt, es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro, wie die Polizei mitteilt.