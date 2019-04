Vier weitere Stolpersteine in Prichsenstadt

In der Altstadt von Prichsenstadt werden vier weitere Stolpersteine eingebracht. Hintergrund ist ein Antrag des Vereins Alt Prichsenstadt. Im Februar 2016 hatte sich der Rat in einem Grundsatzbeschluss für diese Stolpersteine als Erinnerung und zum Gedenken an die jüdischen Mitbürger Prichsenstadts ausgesprochen, die von den Nationalsozialisten ermordet worden waren.

Die Stolpersteine sollen nach diesem Beschluss auf den Gehwegen verlegt werden oder, falls es nicht möglich ist, so in die Straße eingebaut werden, dass die Fahrspur für Autos nicht beeinträchtigt wird. Konkret sollen die Steine auf dem Gehweg vor dem Haus in der Luitpoldstraße 12 eingebaut werden, in Erinnerung an Max Reich, Grete Reich, Käthe Reich und Willy Reich. Die Eigentümerin des Anwesens hat ihr Einverständnis auch schriftlich erklärt, so dass der Rat einstimmig den neuen Stolpersteinen zustimmte. Nun wird Bürgermeister René Schlehr zusammen mit der Eigentümerin und Vertretern des Arbeitskreises den exakten Punkt für die Stolpersteine festlegen.

Wann sie in den Gehweg eingebracht werden, war nicht Thema in der Sitzung und wird von der Gemeinde rechtzeitig bekannt gegeben. Rat votiert einstimmig für Antrag des Vereins Alt Prichsenstadt.