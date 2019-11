Vier Verletzte bei Zusammenstoß bei Volkach

Am Mittwoch gegen 15 Uhr kam es laut Polizeibericht bei einem Abbiegevorgang an der Einmündung ST 2260/ST 2271 (Ortsbeginn von Volkach aus Richtung Schwarzach/Main kommend), zu einem Beinahe-Frontalzusammenstoß, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Eine 71-jährige Mercedes-Fahrerin hatte die St 2260 befahren, um nach links weiter die ST 2260 zu befahren. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden BMW, den eine 23-Jährige lenkte und es kam zu einem heftigen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrerinnen und Mitfahrer, 77 und 16 Jahre alt, wurden jeweils leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von circa 16 000 Euro. Seitens der Feuerwehr Volkach waren zur Verkehrsregelung und Reinigung der Fahrbahn 14 Einsatzkräfte und vier Fahrzeuge vor Ort.