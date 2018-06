Vier Tage Kirchweihtreiben in Gnötzheim

Vom 22. bis 25. Juni findet die Gnötzheimer Backäifeles-Kerwa statt. Veranstalter ist laut einer Pressemitteilung die Feuerwehr Gnötzheim. Auftakt zum Kirchweihtreiben ist am Freitag, 22. Juni, um 19 Uhr in der Alten Schule. Um 21 Uhr beginnt die Kerwafete in der Kulturscheune. Weiter geht es am Samstag, 23. Juni, ab 19.30 Uhr mit Public Viewing, wenn Deutschland gegen Schweden spielt. Der Kirchweihgottesdienst wird am Sonntag, 24. Juni, um 10 Uhr in der Kulturscheune gefeiert. Der Kirchweihumzug der Dorfjugend schlängelt sich um 13.30 Uhr durch den Ort. Kirchweihausklang in der Alten Schule ist am Montag, 25. Juni. (lek)