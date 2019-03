Vier Einsätze und langjährige Vereinstreue in Gerlachshausen

Zu vier Einsätzen musste die Feuerwehr Gerlachshausen im vergangenen Jahr ausrücken. Grund hierfür waren ein Verkehrsunfall auf der Umgehungsstraße, auslaufender Dieselkraftstoff eines Kleintransporters sowie Sturm- und Gewitterschäden. Aktuell verrichten sechs Frauen und 20 Männer ihren Dienst in der aktiven Wehr. Diese hielten sich mit fünf Übungen und einer Winterschulung fit. Weiter wurden verschiedene Veranstaltungen und Lehrgänge im Landkreis und an der Feuerwehrschule besucht. Bei den Umzügen an Fronleichnam und zu Sankt Martin regelte die Feuerwehr den Verkehr. Da der Kindergarten umgebaut wird, stellte man das Feuerwehrhaus mit angrenzendem Spielplatz zum Empfang nach dem Martinsumzug zur Verfügung. "Dies wurde sehr gut von den Familien angenommen", freute sich Kommandantin und Vorsitzende Annette Hillenbrand.

Feuerwehrfest nur noch alle zwei Jahre

Der Feuerwehrverein zählt derzeit 129 Mitglieder und bringt sich aktiv in das Dorfleben ein. Während das Maibaumfest wieder sehr gut besucht war, kamen aufgrund der Hitze weniger Gäste als sonst zum Feuerwehrfest im August. Bei Festumzügen war die Wehr mit einer Fahnenabordnung vertreten, die Jugendfeuerwehr stellte die Kirchweihbäume im September auf. Bei der 1100-Jahrfeier von Gerlachshausen am Erntedanksonntag gab die Feuerwehr das Mittagessen aus. Nach dem Adventskonzert Anfang Dezember lud die Feuerwehr zur Einkehr ins Feuerwehrhaus ein.

Das Feuerwehrfest im August wird auf Beschluss der Vorstandschaft ab sofort im zweijährigen Turnus stattfinden. Aus Mitteln des Feuerwehrvereins wurden verschiedene Anschaffungen für den Feuerwehrdienst getätigt, unter anderem ein Beleuchtungsset mit zwei Flutlichtstrahlern, das sich bereits kurz nach dem Kauf als sehr nützlich erwiesen hat. Die Bewirtung bei Festen wird ein neuer Gasgrill erleichtern. "In die Jugendfeuerwehr nehmen wir ab sofort Jugendliche ab zehn, statt wie bisher ab zwölf Jahren auf", berichtete Jugendwart Daniel Schömig. Die Jugendgruppe besteht aktuell aus fünf Feuerwehranwärtern.

Dank der Gemeinde

"Mit seinen aktiven Feuerwehren ist der Markt Schwarzach in einer sehr glücklichen Situation", bedankte sich Schwarzachs zweite Bürgermeisterin Johanna Sendner bei den Feuerwehrleuten und honorierte die vielfältige ehrenamtliche Arbeit in Wehr und Verein. Fünf langjährige Vereinsmitglieder ehrte Vorsitzende Annette Hillenbrand für ihr Engagement: Seit 25 Jahren sind Susanne Ort und Wolfgang Tilgner bei der Feuerwehr, Urkunden und Präsente für 30 Jahre Mitgliedschaft erhielten Anja Kavak, Andreas Baumann und Reinhold Schmieg.