Vier Altautos von Brand zerstört

In der Nacht zum Sonntag, kurz nach Mitternacht, ging bei der Rettungsleitstelle die Mitteilung über einen Fahrzeugbrand auf einem Firmengelände in der Rüdenhausener Straße in Wiesentheid ein. Zum Mitteilungszeitpunkt stand ein BMW X3 bereits in Vollbrand, bis zum Eintreffen der örtlichen Feuerwehr hatte das Feuer bereits auf einen danebenstehenden Golf übergegriffen. Beide Fahrzeuge brannten aus. Zwei Fahrzeuge im Umfeld wurden durch den Brand ebenfalls beschädigt, heißt es in einer Pressemitteilung. Weit sichtbar stand eine eine große Rauch- und Flammensäule über dem Betriebsgelände. Da die Fahrzeuge sehr nah an einer Halle sowie einem Abschleppfahrzeug abgestellt waren, bestand laut Feuerwehr die Gefahr eines Übergreifens. Die Einsatzleitung entschied, mit zwei Schaumrohren den Brand einzudämmen und abzulöschen. Mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz löschten die Fahrzeuge ab. Mit einer Wärmebildkamera wurde das Umfeld kontrolliert, so dass durch die enorme Wärmestrahlung nicht eine weitere Gefahr für Gebäude und weitere abgestellte Fahrzeuge ausging. Der Schaden hielt sich laut Polizei mit 6500 Euro in Grenzen, die Brandursache steht noch nicht fest.