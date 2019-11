Vielseitiger als der Frankenwürfel selbst

111 gewürfelte Franken hatte es bis zum diesjährigen 11.11. um 11 Uhr gegeben, jetzt sind es 114. Karl-Heinz Wolbert (Willanzheim, Unterfranken), Frank Besold (Weismain, Oberfranken) und Hans-Peter Mattausch (Dinkelsbühl, Mittelfranken) erhielten von den fränkischen Regierungspräsidenten in Bad Windsheim die fränkischste aller Auszeichnungen: den Frankenwürfel.

"Es gilt dem gewürfelten Franken mit diesem Würfel zu danken", steht auf einer Seite des Porzellanwürfels. Wendig, witzig, widersprüchlich – diese drei "W" sollen die ausgezeichneten Persönlichkeit mitbringen. "Sie sind Missionare der fränkischen Kultur, der fränkischen Lebensart", sagte Moderator Frank Ebert, der viele dieser bereits gewürfelten Missionare in der Betzmannsdorfer Scheune im Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim begrüßen konnte, darunter auch Persönlichkeiten wie Ministerpräsident a.D. Dr. Günther Beckstein oder den ehemaligen Landtagspräsidenten Johann Böhm.

Typischer fränkischer Dorfschulmeister

Traditionell wird der Frankenwürfel, den es seit 1985 gibt, am Martinitag verliehen, dem Namenstag des Frankenheiligen Martin. Auch wenn die Musikgruppe "SonderEinsatzKapelle"sang, "Meine Oma hätt' so gern 'nen Frankenwürfel", die Oma bekam ihn nicht, dafür aber Karl-Heinz Wolbert, Franz Besold (Kabarettist im Fasching) und Hans-Peter Matthaus (Gesamtverantwortung für die Kinderzeche und Präsident der Arbeitsgemeinschaft historischer Kinder- und Heimatfeste Süddeutschlands).

Lesen Sie auch das Porträt: Hohe Auszeichnung: Frankenwürfel geht an Karl-Heinz Wolbert

"Karl-Heinz Wolbert" verkörpert per excellence den typischen fränkischen Dorfschulmeister, der neben seinem pädagogischen Auftrag das Leben im Dorf – aber auch darüber hinaus – insbesondere in kultureller Hinsicht maßgeblich mitgeprägt hat", sagte Unterfrankens Regierungspräsident Eugen Ehmann in seiner Laudatio. Als Rektor sei er vor 16 Jahren in den Ruhestand getreten. "Dieser kommt jedoch angesichts seines seither weiterbestehenden vielfältigen Engagements als Unruhestand daher", meinte Ehmann.

"Für Karl-Heinz Wolbert hatte der Tag garantiert stets mehr als 24 Stunden bereitgehalten." Regierungspräsident Eugen Ehmann

Neben seiner Frau Ilse habe er viele große Lieben. Ehmann zählte die Chormusik auf, die ihn von jungen Jahren an begleite. Mit seinem unerschütterlichen Humor, Freude an der Musik sowie musikalischer und chorpädagogischer Kompetenz habe er "die seinem Taktstock folgenden Sangesschwestern und -brüder zu harmonischen Klangkörpern geformt". Wolbert habe aber nicht nur singen lassen, sondern auch bei einer "fränkischen Boygroup", den Frankobarden, selbst gesungen.

Als weitere große Liebe Wolberts nannte Ehmann die fränkische Heimat. Seit über 30 Jahren sei er im Landkreis Kitzingen Kreisheimatpfleger. Malerische Kleinkunstwerke mit fränkischen Motiven, Vorträge, Lesungen sowie seine Gschichtli bei unterschiedlichen Veranstaltungen rundeten sein Wirken ab. "Für Karl-Heinz Wolbert hatte der Tag garantiert stets mehr als 24 Stunden bereitgehalten", schlussfolgerte der Regierungspräsident, als er noch viele weitere Ämter aufzählte. "Des Leben wär nur halb so köstli, hätt mer net unner Pöstli", zitierte Ehmann Worte des Geehrten.

Wolbert hat sich die Welt nach Hause geholt

Wolbert habe aber auch über den Tellerrand hinausgeschaut und im Rahmen der Partnerschaftsarbeit sowie beim Schüleraustausch Kontakte nach Ungarn und Frankreich gepflegt. Gelegentlich habe er sich auch die Welt nach Hause geholt, denn er hat laut Ehmann japanische Musiker, Schweizer Jodler, belgische Kirchentagsbesucher, französische Lehrer, ungarische Winzer oder indische Geistliche bei sich zu Hause beherbergt. Einst habe er auch eine bosnische Flüchtlingsfamilie aufgenommen.

Ein junggebliebener fränkischer Tausendsassa sei Wolbert, der weit vielseitiger sei als der Würfel selbst, den er bekomme, hieß Ehmann abschließend den 80-Jährigen in der bunten Schar der Frankenwürfelträger willkommen.