Vielleicht sitzt Gott schon längst vor meinen Füßen

Bei seinem BuchBesuch in der Klosterbuchhandlung „Buch und Kunst im Klosterhof“ in Münsterschwarzach hat Autor Pater Zacharias Heyes OSB erklärt, warum es im Glauben oft nicht um die Suche, sondern um das „Gefunden werden“ geht. Anhand biblischer Beispiele zeigte er laut Presseschreiben, dass Gott schon seit Anbeginn der Zeit den Menschen gefunden hat – und nicht umgekehrt. „Das wird schon bei Mose deutlich, als Gott ihm erscheint und ihm verkündet, dass dieser auf heiligem Boden steht", sagte Pater Zacharias.

Auch später sei Gott noch vielen erschienen, nicht zuletzt Maria. Plötzlich und unerwartet sei er in ihrem Leben aufgetaucht. An ihr zeige sich, dass es statt einer aktiven Suche vielmehr eine Bereitschaft im Menschen brauche, überhaupt gefunden zu werden. Es helfe nicht, rastlos zu sein, ständig auf der Suche nach dem „Mehr“ im Leben und dabei trotzdem nie anzukommen.

Es gilt vor allem, Gott in den anderen zu sehen

„Vielleicht müssen wir uns da die Frage stellen: Wo hat Gott mich denn gefunden? Vielleicht sitzt er ja schon längst vor meinen Füßen und ich sehe ihn nicht“, forderte Pater Zacharias seine Zuhörer auf. Dabei gelte es aber vor allem, Gott in den anderen zu sehen: ein Grundanliegen der Benediktsregel. Beispielhaft nannte er die Geschichte des barmherzigen Samariters, der als einziger geholfen habe, weil er die Not seines Gegenübers erkannt hatte.

Die sieben Werke der Barmherzigkeit (Hungernde speisen, Dürstenden zu trinken geben, Nackte bekleiden, Fremde aufnehmen, Kranke besuchen, Gefangene besuchen, Tote begraben) seien dabei nicht immer wörtlich zu nehmen. Vielmehr solle sich jeder fragen, wo der andere hungrig nach Zuwendung oder nackt im Sinne von bloßgestellt ist – und wie man selbst damit umgehe.

Die Kirche muss dahingehen, wo die Menschen sind

Daraus folgerte Pater Zacharias: „Wenn ich Gott finden will, muss ich im Menschen suchen.“ Für die Kirche von heute heiße das auch, dass sie da hingehen muss, wo die Menschen sind. Und auch, dass es sein könne, dass der Sonntagsgottesdienst in der Pfarrei nicht allein der Ort sei, wo die Menschen Gott finden. „Vielleicht zeigt er sich ihnen anderswo. Wichtig ist nur, dass sie ihn auch mitnehmen", so Zacharias.

Das sei auch sein Anliegen im Umgang mit Menschen, die nur selten oder sporadisch mit der Kirche zu tun haben. Weihnachten, Hochzeit, Taufe, Beerdigung. „Doch genau an diesen Punkten kommen sie wieder. Da zeigt sich: Gott hat Relevanz für das Leben. Ich sehe das als Chance, ihnen noch mehr mitzugeben.“ Es sei nicht der Glaube, der bei den Menschen verschwinde. Nach wie vor nehme Pater Zacharias eine Sehnsucht nach „Mehr“ wahr. Und er ist sich sicher: Gott ist da und findet den Menschen. Überall und jederzeit.