Vielfältiges kirchliches Leben

Alle zwei Jahre lädt der Pfarrgemeinderat Sankt Martin Willanzheim zu seinem Pfarrgemeindeabend ein. Pfarrgemeinderatsvorsitzende Gabi Hadek freute sich, dass zahlreiche Mitglieder der Einladung gefolgt waren. In einer Bilderpräsentation ließ Gabi Hadek das kirchliche Leben mit Sternsingeraktion, Dorfkreuzweg, Bittgängen, Flurprozessionen, Rad- und Buswallfahrten, Erntedankfest mit Agape, Seniorennachmittage oder auch Adventsfenster Revue passieren.

Anschließend stellten die einzelnen Gruppierungen der Pfarrgemeinde ihre Aktivitäten der vergangenen beiden Jahre vor. Den Vorstellungsreigen eröffnete Carmen Käppner, die von der Ministrantengruppe berichtete. Diese verrichtete nicht nur ihre kirchlichen Dienste, sondern beteiligte sich auch an Fußballwettbewerben der Erzdiözese, unternahm Ausflüge oder fand sich zu weiteren geselligen Treffen zusammen.

Das Kindergottesdienstteam um Elke Braun, das bereits seit 20 Jahren in der selben Besetzung monatlich einen kindgerechten Gottesdienst für die Jüngsten anbietet, berichtete von seiner Arbeit. Für den katholischen Frauenbund erinnerte Doris Dorsch an Andachten, Ausflüge und bunte Abende, die zahlreiche Frauen, teilweise in Begleitung ihrer Männer, miteinander gestalteten. In der Aufzählung durfte auch die Dekoration des örtlichen Osterbrunnens nicht fehlen.

Gerda Lutz stellte die Aktivitäten ihres Teams der katholischen öffentlichen Bücherei vor, das nicht nur zwei Mal pro Woche Bücher verleiht, sondern auch Autorenlesungen und Bücherflohmärkte organisiert sowie jedes Jahr einen Tag der offen Tür.

Mit viel Engagement werden die Senioren der Pfarrgemeinde durch das Team um Ilse Wolbert in ihren monatlichen Treffen betreut, und das schon seit 14 Jahren. Im Anschluss an die Ausführungen von Gerhard Rapp, der einen Einblick in die Arbeit der Kirchenverwaltung gab, dankte Gabi Hadek allen in der Pfarrgemeinde ehrenamtlich Tätigen noch einmal für ihren Einsatz.

Zur Auflockerung zwischen den Berichten spielte eine Gruppe des Musikvereins Willanzheim mit flotten fränkischen Weisen auf. Zur besonderen Erheiterung zwischendurch trugen außerdem die Ministrantinnen Maren und Pia Käppner, Emma Käppner sowie Anna-Lena Belik bei. Sie stellten in mehreren kleinen Sketchen, die die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Gabi Hadek mit ihnen einstudiert hatte, ein erstaunliches schauspielerisches Talent unter Beweis. Abgeschlossen wurde der informative und unterhaltsame Abend mit einem Bilderquiz zu Martern und religiösen Statuen im Ortsbereich sowie mit Bildern aus der Historie und flotter fränkischer Musik der Willanzheimer Musikanten.

Eine besondere Ehrung durfte Siegbert Mauckner erfahren, der nach 24 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit in der Kirchenverwaltung als besonderes Dankeschön noch eine Urkunde des Bischofs durch Pfarradministrator Adam Was überreicht bekam.