Viele interessieren sich für Kitzinger Biber

Groß und Klein folgten den Spuren der Biber nahe des Technologieparks ConneKT in Kitzingen. Der Ortsverband Grüne Kitzingen hatte zu einer kurzen Biber-Wanderung eingeladen und freute sich über reges Interesse.

Der Kreisvorsitzende des Landesbundes für Vogelschutz, Klaus Sanzenbacher, führte die Gruppe zu mehreren beachtlichen Biberdämmen und hatte viel Wissenswertes über das zweitgrößte Nagetier der Erde im Gepäck, heißt es in der Pressemitteilung.

Da die Biber nachtaktiv und sehr scheu sind, bekommt man sie nur selten zu sehen. Beste Chancen hätte man, wenn man sich in der Dämmerung auf die Lauer legte. Sanzenbacher hatte aber einen stattlichen ausgestopften Biber dabei, der vor allem bei den Kindern großen Anklang fand.

Der Biber siedelt sich seit einigen Jahren wieder im unterfränkischen Raum an. Naturschützer gehen von einer Population von rund 300 Tieren im Landkreis Kitzingen aus. Mit der Rückkehr der Biber in unsere intensiv genutzte und dicht besiedelte Landschaft können Konflikte (Flächenvernässungen, Fraßschäden an Gehölzen oder Beeinträchtigungen der Verkehrssicherheit) verbunden sein, zu deren Lösung der Landkreis Biberberater einsetzt.

Biber sind nämlich "Landschaftsarchitekten", da sie die Landschaft durch den Anstau von Gewässern verändern und so neue Lebensräume für andere Tier- und Pflanzenarten schaffen. Die Schaffung solcher wassergeprägten Lebensräume ist für viele Tiere und Pflanzen in unserer trockenen Region sehr wichtig. Daher lautet das Fazit der Exkursionsteilnehmer: Toll, dass es bei uns wieder Biber gibt!