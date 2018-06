Viele Projekte ohne neue Schulden

Mit 7,18 Millionen Euro entspricht der Haushalt der Gemeinde Rödelsee in etwa dem des Vorjahres. „Wir haben viel vor“, betonte Bürgermeister Burkhard Klein, dennoch werden in diesem Jahr keine neuen Kredite aufgenommen. Ob solche in den nächsten Jahren notwendig werden, wie sie VG-Kämmerer Günther Schell im Vorbericht dargestellt hat, steht noch in den Sternen, weil man hier noch die Entwicklung in den Einnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, abwarten muss.

Da in diesem Jahr der Haushalt erst spät im Jahr beschlossen wird, sind etliche Projekte bereits am Laufen beziehungsweise fertig. Bei den Investitionen sind insbesondere der Neubau der Kinderkrippe, die energetische Sanierung des Kindergartens, die Erschließung des Baugebiets im Schlossgrund, die barrierefreie Ortsmitte von Rödelsee, der Grunderwerb für künftiges Bauland, der Kauf eines Feuerwehrfahrzeugs, der Breitbandanschluss und Sanierungen im Abwasserbereich zu nennen. Insgesamt stehen im Vermögenshaushalt, wie VG-Kämmerer Günther Schell in der Sitzung des Rödelseer Haupt- und Finanzausschusses bei der Vorberatung des Haushalts sagte, 3,53 Millionen Euro zur Verfügung.

Für die kommenden Jahre stehen der Wasserschutz der Gemeinde, das „terroir f“ oder eine neues Baugebiet in Fröhstockheim auf der Agenda.

Das Haushaltsjahr 2017 ist zwar abgelaufen, ein offizielles Rechnungsergebnis liegt aber noch nicht vor. Schell betonte aber, dass es im Verwaltungshaushalt 2017 einen Sollüberschuss von rund 732 000 Euro geben wird, da es im Laufe des vergangenen Jahres Mehreinnehmen bei Steuern und Steuerbeteiligungen gegeben hatte.

Günstige Entwicklungen

Mit solchen günstigen Entwicklungen rechnet Schell auch in diesem Jahr, weswegen trotz höherer Umlagebelastungen eine höhere Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt erfolgen kann, nämlich voraussichtlich rund 464 000 Euro statt der Mindestzuführung von 192 000 Euro, was der ordentlichen Tilgungsrate entspricht. Der Schuldenstand der Gemeinde soll in diesem Jahr auf rund 845 000 Euro sinken, was einer Pro Kopf-Verschuldung von 485 Euro entspricht und damit unter dem Landesdurchschnitt liegt. Zugleich betragen die Rücklagen rund 586 000 Euro.

„Wir wollen Verbindlichkeiten abbauen und trotzdem investieren“, betonte Bürgermeister Burkhard Klein. Erfreulich sei, dass die Gemeinde in der Lage sei, danke einer guten und stabilen Entwicklung auch solche Projekte wie das „terroir f“, ein magischer Ort des Frankenweins, anzugehen.

Einstimmig befürwortete der Ausschuss nach der öffentlichen Vorberatung den Haushaltsplan und gab die Empfehlung an den Gemeinderat, den Plan so zu beschließen.

Nach dem nun Günther Schell den Haushaltsplan in seinen wesentlichen Zügen vorgestellt hatte, widmeten sich die Räte etwas Flüssigem: Gemeinderat Walter Fuhrmann stellte einen neuen wein für die Gemeinde vor: eine trockene Silvaner-Spätlese aus 2017 aus der Lage „Rödelseer Küchenmeister“ – eine 1er Traube aus der Riemenschneider-Serie der GWF. Neben der Scheurebe solle die Gemeinde auch einen Silvaner anbieten, „der der Gemeinde würdig ist“, betonte Fuhrmann.