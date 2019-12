Mainbernheim vor 1 Stunde

Viele Ideen für ein Gebäude in der Herrnstraße

Einiges vor hat die Stadt Mainbernheim im nächsten Jahr. In der Stadtratssitzung am Donnerstag gab das Investitionsprogramm schon einmal einen Einblick. Die Vorhaben sollen dann im Haushalt berücksichtigt werden, der am 23. Januar 2020 verabschiedet werden soll.