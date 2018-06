Viele Attraktionen für alle Generationen

„Heute feiert Wiesentheid ein Fest, weil sich?s in Wiesentheid gut feiern lässt“, nach diesem Motto und mit diesem Eröffnungslied begrüßten die weit über hundert Kinder beider Wiesentheider Kindergärten am vergangenen Sonntag alle Gäste auf dem Mehrgenerationenplatz zum Mehrgenerationenfest 2018.

Es war ein Versuch und dieser ist geglückt: Das gemeinsame Fest beider Kindergärten, Hortus Mariae und St. Mauritius, zusammen mit den Wiesentheider Jugendgruppen, den Dorfschätzen und dem Familienstützpunkt. So feierten rund fünfhundert Besucher aller Altersgruppen einen bunten Nachmittag mit vielen Attraktionen.

Bürgermeister Werner Knaier war begeistert von dem Angebot und was alles auf dem Wiesentheider Mehrgenerationenplatz möglich ist. Nach dem Eröffnungslied der Kinder gaben über hundert bunte Luftballons, die in den Himmel stiegen, den Startschuss für einen Nachmittag voller Spaß und Spiel. Die Teams beider Kindergärten hatten sich zahlreiche Spiele überlegt wie Entenangeln, Kinderschminken und überdimensionales Kegeln. Zudem gab es auch zwei Hüpfburgen, in denen sich die Kinder austoben konnten.

Gewinnspiel an der Torwand

Eine besondere Attraktion, gerade in Zeiten der Fußballweltmeisterschaft, war das Torwandschießen. Hier konnten sich Jung und Alt in der Treffsicherheit beweisen. Die besten Schützen kamen dann in ein Lostrommel und hatten so die Chance auf den Gewinn von zehn Fußbällen. Die Bälle wurden organisiert und beschafft vom Wiesentheider Weltladen und gesponsert von der Marktgemeinde.

Dorfschätze und der Wiesentheider Familienstützpunkt informierten den ganzen Nachmittag an ihren Ständen über ihre Arbeit, luden unter anderem zu Gedächtnistraining und Geschicklichkeitsspielen ein und boten die Gelegenheit durch Ausprobieren, sich mal selbst in das Leben eines Rollstuhlfahrers zu versetzen.

Alle Generationen vertreten

Ein schönes Zeichen für „generationenübergreifend“ war auch die Teilnahme des Chores der Wiesentheider Seniorenresidenz. Unter der Leitung von Erich Ruppert unterhielten die Senioren mit schönen Volksweisen.

Das Organisationsteam um die beiden Kindergärten, die Wiesentheider Jugendgruppen, Dorfschätze und dem Familienstützpunkt waren begeistert von der Resonanz und dem Gelingen des Mehrgenerationenfestes und planen bereits die Fortsetzung 2019.