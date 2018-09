Viel zu stemmen für den großen Tag

Der Teufel steckt manchmal tatsächlich im Detail, das musste Erwin Jäger bei den letzten Vorbereitungen zum Festzug diesen Sonntag, 23. September in Wiesentheid dieser Tage feststellen.

Der Organisator des großen Zuges zur 1100-Jahr-Feier hatte zuletzt ungeahnte Schwierigkeiten zu meistern, mit denen er nicht gerechnet hatte. So musste die Gemeinde allein über 120 Halteverbotsschilder im gesamten Ort aufstellen, dazu kamen jede Menge Schilder für die Umleitungen am Festsonntag.

Woher nehmen, hieß es auf die Schnelle bei der Beschilderung, nachdem der Wiesentheider Bestand nicht annähernd so viele vorrätig hat. Zum Glück konnte sich die Gemeinde beim Bauhof des Landkreises, bei der Stadt Kitzingen und bei einer großen Baufirma in Schwarzach schnell die Schilder ausleihen. Dazu gesellten sich rund 600 Fußplatten, in denen die Schilder stecken sowie Klammern zur Befestigung.

All das galt es abzuholen, aufzuladen und wieder abzuladen. Nicht gerade leicht, wenn man bedenkt, dass allein eine dieser Platten etwa 25 Kilo wiegt. Das machte das Aufstellen für die Arbeiter des Bauhofs nicht gerade leicht. Sie hatten und haben dieser Tage einiges zu stemmen. Bereits am Samstagnachmittag sind ja große Teile des Ortskerns wegen der Laufveranstaltung abgesperrt, am Abend wird wieder aufgemacht, um dann am Sonntag erneut abzusperren.

Im Vorfeld muss die Gemeinde zudem entsprechend Parkplätze für die Besucher schaffen, rund 2000 Stück sind gefordert. Nicht so einfach, nachdem der größte Teil des Ortskerns wegfällt wegen des Festzugs. Also werden die Flächen einiger Firmen am Ortsrand dazu her genommen.

Festzug-Organisator Jäger hat seinen Zug mit 58 Zugnummern und 65 Gruppen noch einmal kurzfristig etwas geändert.

Etwa 1,8 Kilometer Aufstellfläche wird für die knapp 1000 Personen und die Festwagen benötigt, womit die gesamte Prichsenstädter Siedlung belegt sein wird. Dort brachten die Verantwortlichen nun die Nummern auf die Straßen, damit die Teilnehmer finden, wo sie sich aufzustellen haben. Erheblich setzten Jäger Sicherheitsauflagen zu, die er erst vor wenigen Tagen erhielt. Darin wird gefordert, dass pro Festwagen zwei Begleiter mitlaufen müssen, um auf die Sicherheit zu achten.

Dazu galt es für Jäger, kurzfristig noch Übernachtungen zu besorgen, weil die Angestellten des eigens bestellten historischen Kostümverleihs aus Gera bereits am Freitag anreisen müssen. Sonst reiche die Zeit nicht, um die einzelnen Personen einzukleiden. Nur gut, dass Jäger bereits Rentner ist und mit viel Energie im Vorfeld den großen Tag vorbereitet hat.

Der Festzug selber wird über die Neumannstraße, den Marienplatz, und dann die Schönbornstraße in Richtung des Festplatzes an der Steigerwaldhalle ziehen. Am Rathaus sowie an der Kreuzung bei der Metzgerei Starz sind Kommentatoren vorgesehen, die Erläuterungen zu den einzelnen Gruppen geben.