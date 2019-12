Sickershausen vor 1 Stunde

Viel mehr als eine Nummer

Bis auf den letzten Platz gefüllt war an Heiligabend der Familiengottesdienst in Sickershausen. Kein Wunder, schließlich wollte keiner das Krippenspiel versäumen, das in diesem Jahr stolze 22 Kinder einstudiert hatten. Drei Jahre die Jüngste, zwölf Jahre die Älteste - bis auf fünf Rollen alle Kinder mit Text, wie es in einer Mitteilung heißt. Eine echte Herausforderung für Ina Borawski und das übrige Minigottesdienst-Team, bestehend aus Sabrina Bumm, Christine Aigner und Pfarrer Simon Gahr. Fünf Proben später saß das Stück jedoch und an Heiligabend gab es großen Applaus für die jungen Darsteller. In dem Stück spielten Nummern eine große Rolle. Soldaten erfragten bei Maria und Josef die Steuernummer, Gastwirte die Reservierungsnummer. Am Ende aber zeigte sich: Für Gott sind Menschen keine Nummer, sondern es zählt jeder einzelne als Person.