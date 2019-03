Viel los bei der Dettelbacher Feuerwehr

2018 war für die Feuerwehr Dettelbach ein ereignisreiches Jahr. „54 Einsätze waren zu bewältigen“, berichtete Kommandant Simon Apfelbacher bei der Jahresversammlung. Darunter waren laut Pressemitteilung 33 technische Hilfeleistungen, 13 Brandeinsätze, wobei zweimal die Drehleiter benötigt wurde. Auch fungierte unterstützte die Feuerwehr bei vier Großveranstaltungen als Sicherheitswache.

Nur durch die ehrenamtliche Hilfe der Mitglieder der Dettelbacher Feuerwehr kann eine solche Vielzahl an Einsätzen bewältigt werden. Die Zahl der aktiven Mitglieder beläuft sich auf 48 Personen. Laut Bericht des Jugendwartes Mathias Baumann setzt sich die Jugendfeuerwehr aus sieben weiblichen und elf männlichen Mitgliedern zusammen. Auch für sie war 2018 ereignisreich, denn die Jugendfeuerwehr feierte 45-jähriges Bestehen. Die Jugend nahm außerdem am Feuerwehrzeltlager in Hörblach teil.

Mit 63 Anwesenden, unter denen sich Stellvertretender Landrat Robert Finster, stellvertretender Bürgermeister Herbert Holzapfel, Kreisbrandrat Roland Eckert, Kreisbrandmeister Arnulf Hanf, die Stadträte Sandra Ehmer, Marcel Hannweber, Herrmann Göb sowie Ehrenmitglieder befanden, war die Versammlung gut besucht. Insgesamt wurden 15 Kameraden und Kameradinnen für ihre aktive Dienstzeit geehrt. Abzeichen für zehn Jahre Aktivendienst gingen an Mathias Baumann, Simon Ebenbeck, Florian Hanf, Lukas Lohr und Sebastian Zimmer. Für 20 Jahre wurden Sandra Ehmer, Marcel Hannweber, Andrea und Stephan Höfer, Stefanie und Alois Kissner, Patrick Pietzko sowie Johannes Schraud ausgezeichnet. Auch Harald Ullrich, der seit 30 Jahren aktives Mitglied ist, sowie Dieter Ludwig mit 40-jähriger aktiver Dienstzeit wurde mit einem Abzeichen gedankt.