Abtswind vor 1 Stunde

Viel Schönes für die Besucher

Nach Schnee und Regen in den vergangenen beiden Jahren meinte es das Wetter in diesem Jahr etwas besser mit dem Abtswinder Weihnachtsmarkt, den der Fremdenverkehrsverein organisiert. Viele kamen so wieder nach Abtswind, um im Haus des Gastes oder in der Hauptstraße nach Schönem Ausschau zu halten. Weihnachtliches aus Holz, Tiffany-Arbeiten, Lavendel-, Kirschkern-, Dinkel- oder Schmusekissen, Kerzenkunst, Perlensterne, Kalender, Postkarten, Keilarbeiten, Tupperware, Selbstgebackenes und -gebasteltes von der Jugendgruppe, Selbstgestricktes und Gehäkeltes, kreative Geschenkideen, Floristik, Weihnachtsschmuck, Schmuck, edle Destillate, Honig vom Imker, Misteln und Weihnachtsbäume – die Auswahl war groß. Stärken konnten sich die Besucher bei Glühwein und Bratwürsten im Rathaushof, bei der Ölmühle oder bei Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus. Der Nikolaus (Fritz Elflein) ließ es sich nicht nehmen, dem Abtswinder Weihnachtsmarkt einen Besuch abzustatten, Geschenke zu verteilten und sich mit Klein und Groß fotografieren zu lassen. Auch das Krippenspiel wurde mehrfach in der Scheune der Familie Lenz aufgeführt