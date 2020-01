Dettelbach vor 1 Stunde

Viel Beifall im vollbesetzten Gotteshaus

„Singen und Spielen beim weihnachtlichen Gotteslob“, war das Thema des Weihnachtskonzertes der Dettelbacher Musikanten in der Wallfahrtskirche. Gut und selbstbewusst moderierten Sigrid Stegner und ihre Tochter Julia das Konzert, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit dabei waren neben den Dettelbacher Musikanten selbst, mit „Tetila Brass“, eine Bläsergruppe der Dettelbacher Musikanten, der Männerchor Albertshofen, die Gesangssolistin Silvia Thomeier und Gabriele Reißmamm/Adam Möslein an der Orgel.